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15:58

Новый Porsche 911 стал самым прибыльным автомобилем

На модели марка заработала почти 2,5 миллиарда долларов

Спорткар Porsche 911 восьмого поколения (992) оказался самой прибыльной моделью бренда в 2019 году, сообщает Bloomberg. Компания «заработала» на модели 2,47 миллиарда долларов, что составляет почти треть – 30 процентов – от общей прибыли марки.

Что же касается количества проданных автомобилей, то на 911-й приходится примерно 11 процентов от общего объема реализованных машин Porsche. Такого результата компании удалось достичь во многом благодаря обширной линейке модификаций модели.

Для сравнения, Ferrari F8 Tributo приносит итальянской компании всего 17 процентов прибыли, Aston Martin DBX продается в количестве 4,5 тысячи штук, а доход от него составляет 21 процент от общего объема.

Мировая премьера нового поколения Porsche 911 состоялась в ноябре прошлого года. Модель была сконструирована практически с нуля, изменился дизайн интерьера, на корме появились продольные ребра и светодиодная полоса, соединяющая задние фонари. В моторную гамму вошли улучшенные наддувные «оппозитники» предшественника, в том числе трехлитровая «шестерка» мощностью 450 лошадиных сил. С места до сотни купе разгоняется за 3,7 секунды, а полноприводная Carrera 4S делает это на 0,1 секунды быстрее.

Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera в России стоят от 7 226 000 и 8 050 000 рублей соответственно. Как выяснил «Мотор», с начала года в стране было продано 145 экземпляров 911, в том числе 20 штук в августе.

Источник: Bloomberg