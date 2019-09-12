Новый Porsche 911 стал самым прибыльным автомобилем

Что же касается количества проданных автомобилей, то на 911-й приходится примерно 11 процентов от общего объема реализованных машин Porsche. Такого результата компании удалось достичь во многом благодаря обширной линейке модификаций модели.

Для сравнения, Ferrari F8 Tributo приносит итальянской компании всего 17 процентов прибыли, Aston Martin DBX продается в количестве 4,5 тысячи штук, а доход от него составляет 21 процент от общего объема.