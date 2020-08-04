Bentley снова будет выпускать 90-летний спорткар

О том, что Mulliner займется реконструкцией модели, стало известно еще в 2019 году — представители ателье заявили, что построят 12 экземпляров. Для этого инженеры разобрали один из сохранившихся образцов 1929 года и создали точные копии всех элементов спорткара. Все реплики будут собраны вручную.
В первую очередь в сборочный цех доставили шасси, на которое установили остальные узлы и детали. Кузов изготовили из ясеня, затем установили топливный бак и радиатор. После этого на автомобиле появились фары, а также двигатель с точной копией нагнетателя, который разработал Амхерст Виллиерс, передний мост и листовые рессоры.
Сейчас компания завершает работы по созданию тестового образца, его презентация должна состояться в этом году. После этого серию из 12 спорткаров отправят в производство. Весь процесс создания модели занял у инженеров почти год. При этом все будущие экземпляры Blower уже забронированы и сразу после сборки отправятся к новым владельцам.
Оригинальный Bentley Blower представили публике на лондонском автосалоне в октябре 1929 года, а уже зимой первые экземпляры отправились к своим новым владельцам. При этом автомобиль, который задумывался как эффективный участник автогонок, не возымел должного успеха. Несмотря на то, что Blower установил рекорд скорости, который два года никто не мог побить, до финиша он добирался редко. Главное достижение в гонках — второе место на французском Гран-При 1930 года.
Всего компания Bentley выпустила 55 экземпляров обычного Blower 4½ Litre, а вот гоночных версий с нагнетателем было создано лишь четыре. Самый ценный из них — на нем ездил сэр Генри Биркин — и сегодня принадлежит «Бентли».