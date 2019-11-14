До России добрались Bentley Continental с частицей 90-летней гоночной машины

Название Continental GT Number 9 Edition отсылает к сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину и его турбированному Bentley Blower №9, на котором он участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. 175-сильный спорткар, окрашенный в зеленый цвет, сейчас носит статус культовой гоночной машины довоенных лет. Современная «девятка» тоже выкрашена в зеленый Viridian, а ее решетку радиатора украшает цифра «9».
«Артефакт» той эпохи присутствует в середине панели приборов поворотного дисплея Continental GT. Это деревянная вставка из сиденья автомобиля Биркина, которое пришлось заменить во время реставрации. Салон купе обтянут кожей темно-зеленого цвета Cumbrian Green; на сиденья нанесены тисненые логотипы «B»; дефлекторы вентиляции покрыты 18-каратным золотом, а пороги украшает надпись One of 100.
Кроме того, на передней панели Bentley Continental GT Number 9 Edition используется покрытие EngineSpin, которое в 1920-1930-х годах широко применяли на автомобилях и самолетах из-за низкой светоотражающей способности. На центральной консоли установлены часы Jaeger, выполненный по мотивам циферблата в Bentley Blower.
По технике изменений нет. Под капотом Continentla GT по-прежнему трудится шестилитровый W12 с двумя турбинами. Отдача двигателя составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.