До России добрались Bentley Continental с частицей 90-летней гоночной машины

Название Continental GT Number 9 Edition отсылает к сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину и его турбированному Bentley Blower №9, на котором он участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. 175-сильный спорткар, окрашенный в зеленый цвет, сейчас носит статус культовой гоночной машины довоенных лет. Современная «девятка» тоже выкрашена в зеленый Viridian, а ее решетку радиатора украшает цифра «9».