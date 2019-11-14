Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:15

До России добрались Bentley Continental с частицей 90-летней гоночной машины

На нашу страну выделили три купе из ста

Компания Bentley привезла в Россию три коллекционных купе Continental GT Number 9 Edition от ателье Mulliner. Серию из 100 автомобилей анонсировали летом, посвятив ее классическому Bentley Blower и юбилею британской марки.

Название Continental GT Number 9 Edition отсылает к сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину и его турбированному Bentley Blower №9, на котором он участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. 175-сильный спорткар, окрашенный в зеленый цвет, сейчас носит статус культовой гоночной машины довоенных лет. Современная «девятка» тоже выкрашена в зеленый Viridian, а ее решетку радиатора украшает цифра «9».

>
Reload
1 / 5

«Артефакт» той эпохи присутствует в середине панели приборов поворотного дисплея Continental GT. Это деревянная вставка из сиденья автомобиля Биркина, которое пришлось заменить во время реставрации. Салон купе обтянут кожей темно-зеленого цвета Cumbrian Green; на сиденья нанесены тисненые логотипы «B»; дефлекторы вентиляции покрыты 18-каратным золотом, а пороги украшает надпись One of 100.

>
Reload
1 / 9

Кроме того, на передней панели Bentley Continental GT Number 9 Edition используется покрытие EngineSpin, которое в 1920-1930-х годах широко применяли на автомобилях и самолетах из-за низкой светоотражающей способности. На центральной консоли установлены часы Jaeger, выполненный по мотивам циферблата в Bentley Blower.

По технике изменений нет. Под капотом Continentla GT по-прежнему трудится шестилитровый W12 с двумя турбинами. Отдача двигателя составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.