Bentley украсила салон Mulsanne коленвалом 88-летней машины

Компания Bentley подготовила в честь своего 100-летия специальную модификацию модели Mulsanne – W.O. Edition от ателье Mulliner. Всего будет выпущено сто таких автомобилей.

Новинка названа в честь основателя компании Уолтера Оуэна Бентли. Деталь его личного автомобиля – Bentley 8 Litre – появится в каждом из ста особых седанов Mulsanne.

В отделении для коктейльных бокалов на втором ряду кресел разместят частицу коленвала исторической машины, ставшей последней моделью, которую У.О. Бентли разработал для компании Bentley в 1930 году. Год спустя он был вынужден продать автомобиль. Марка выкупила Bentley 8 Litre обратно только в 2006-м, впоследствии отреставрировав машину и заменив оригинальный коленвал.

Отделение для бокалов изготовлено вручную из четырех видов дерева, алюминия и шлифованного металла. Оно украшено инкрустацией с изображением решетки радиатора и передних фар Bentley 8 Litre, а в специально отсеке под смотровым окошком располагается элемент коленвала машины Бентли. Отсек также имеет подсветку и копию личной подписи основателя компании.

Дебют автомобиля пройдет на выставке Monterey Car Week 24-26 августа.

Купить юбилейную спецверсию Mulsanne можно будет в салонах марки в Москве и Санкт-Петербурге. Первые автомобили доставят клиентам в 2019 году – в годовщину столетия Bentley.