Развлекательные комплексы британских машин будут работать на ОС QNX

Пульс

BlackBerry разработает новую мультимедийку для Jaguar Land Rover

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22 марта 2018

Компании Jaguar Land Rover и BlackBerry подписали договор, рассчитанный на несколько лет. В рамках этого сотрудничества канадская компания будет помогать британцам в разработке электронных систем автомобилей. Первым совместным проектом станет мультимедийный комплекс нового поколения.

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Совместные разработки будут базироваться на операционной системе QNX. Помимо этого, будет применяться разработанный BlackBerry комплекс безопасности и защиты данных, именуемый Certicom.

Для сотрудничества с Jaguar Land Rover в BlackBerry создали отдельную группу инженеров, которая будет заниматься проектами с британским автопроизводителем.

Сейчас на автомобилях Jaguar Land Rover используется мультимедийная система InControl. Ее британский автопроизводитель разрабатывал самостоятельно при поддержке своих владельцев из Индии.

Jaguar Land Rover – не первая компания, которая использует для мультимедийных систем своих автомобилей продукты BlackBerry. В 2015 году Ford представил развлекательный комплекс SYNC 3, сделанный на базе QNX.

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