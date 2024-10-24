Bertone выпустит современную версию родстера Runabout из 60-х

Ожидается, что Bertone Runabout сохранит пропорции исходника, в том числе длинный плоский нос, широкие крылья и хвост Камма. Разработку дизайна спорткара курирует немец Андреа Мочеллин, создавший Bertone GB110 и имеющий за плечами опыт работы в Pininfarina, Alfa Romeo и Nio. «Runabout — это объект с чистейшей геометрией, какую только можно представить в автомобильном дизайне, — говорит Мочеллин. — Поскольку он целиком состоит всего из двух линий».