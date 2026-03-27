Опубликовано 27 марта 2026, 13:121 мин.
Беспилотник «Хезболлы» поразил израильский танк и снял видео удара
"Хезболла" сожгла израильский танк дешевым беспилотником. В интернете появилось видео, на котором боевики «Хезболлы» впервые применили FPV-дрон против израильского танка Merkava Mk3. Кадры демонстрируют новую тактику движения в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
© нейросеть
Судя по видео, оператор беспилотника обнаружил боевую машину на территории Южного Ливана. Дрон, пилотируемый в реальном времени, прицелился в стык башни с корпусом и успешно поразил уязвимое место.
Ранее «Хезболла» использовала против израильских танков противотанковые ракетные комплексы (российские и иранские). Новые кадры показывают переход на более дешевые и маневренные FPV-дроны, которые эффективны в асимметричной войне благодаря цене, гибкости и способности поражать уязвимые места.
