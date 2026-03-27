Беспилотник «Хезболлы» поразил израильский танк и снял видео удара

Судя по видео, оператор беспилотника обнаружил боевую машину на территории Южного Ливана. Дрон, пилотируемый в реальном времени, прицелился в стык башни с корпусом и успешно поразил уязвимое место.

Ранее «Хезболла» использовала против израильских танков противотанковые ракетные комплексы (российские и иранские). Новые кадры показывают переход на более дешевые и маневренные FPV-дроны, которые эффективны в асимметричной войне благодаря цене, гибкости и способности поражать уязвимые места.

