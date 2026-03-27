В России почти закончились запасы автомобилей двух китайских марок

По данным эксмерта, сборка автомобилей Kaiyi на калининградском заводе «Автотор» завершилась более года тому назад (в начале 2025), а последние автомобили SWM были сделаны минувшей осенью.

В 70-х годах прошлого века компания Sironi Vergani Vimercate Milano выпускала мотоциклы. Позже, в 2014-м, её выкупил конгломерат Shineray Group. Китайцы возобновили сборку мотоциклов в Италии, а заодно вернули аббревиатуру SWM.

Новые владельцы заручились поддержкой Brilliance и вышли на автомобильный рынок — компании основали совместное предприятие, которое выпускало сначала недорогие минивэны, а затем и кроссоверы.