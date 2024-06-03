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Новости
Опубликовано 03 июня 2024, 13:29
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В России определили лучше автосервисы

Подведены итоги конкурса «Лучший автосервис 2024», в котором участвовали несколько сотен компаний
В России подвели итоги конкурса «Лучший автосервис года» . О результатах Motor.ru сообщил Союз поставщиков и дистрибьюторов автозапчастей GROUPAUTO. Финалистов выбирали в рамках восемь региональных этапов: Сибирь и Дальний Восток, Урал и Приволжье, Юг и Северо-Кавказ, Центр и Северо-Запад. Всего в конкурсе приняли участие две сотни компаний со всей России, которые боролись за победу в четырех номинациях: «Лучший механик», «Лучший мастер-консультант», «Лучший руководитель» и «Лучший автосервис».
В России определили лучше автосервисы
© Depositphotos
Редакция «Мотора»

30 мая союз поставщиков и дистрибьюторов автозапчастей GROUPAUTO Россия определил лучшие станции техобслуживания автомобилей в 2024 году. Рейтинг составили по итогам конкурса «Лучший автосервис года», в котором участвовали несколько сотен компаний. Награды вручили в четырех номинациях: «Лучший механик», «Лучший мастер-консультант», «Лучший руководитель» и «Лучший автосервис».

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Как сообщили Motor.ru, чтобы определить лидеров, были проведены восемь региональных этапов, охвативших Сибирь и Дальний Восток, Урал и Приволжье, Юг и Северо-Кавказ, Центр и Северо-Запад.

В результате лучшим автосервисом была признана компания АМ-Сервис из Новороссийска. Второе и третье места достались фирмам из Ульяновска и Сергиева Посада. Полный список победителей выглядит следующим образом:

Номинация «Лучший механик года»

1 место — Тимур Гайнутдинов, КАН АВТО

2 место — Денис Сабуров Заботливый сервис Луначарского

3 место — Кирилл Тонков, Амкар сервис Сметкина

Номинация «Лучший мастер-консультант года»

1 место — Сергей Мамаев, Автосервис на Дубровской

2 место — Константин Закутний, Автосервис на Дубровской

3 место — Владимир Житенёв, PROмеханика Индустриальная 4Б

Номинация «Лучший руководитель года»

1 место — Алексей Бушаев, Канистра Сервис

2 место — Евгений Залевский, АМ-Сервис Новороссийск Южный

3 место — Виктор Огнев, DEPO service

Номинация «Лучший автосервис года»

1 место — АМ-Сервис Новороссийск Южный

2 место — Канистра Сервис, Ульяновск

3 место — Механикус, Сергиев Посад

«Мы очень рады результатам победителей, но еще больше рады количеству участников конкурса „Лучший автосервис года“ в этом сезоне. Интерес независимых автосервисов России к соревнованию под эгидой GROUPAUTO растет. Значит, растет уровень обслуживания автомобилей, и мы делаем одно большое и полезное дело для всех автовладельцев страны», — комментирует руководитель проекта Владимир Миненко. Ну а сам конкурс «Лучший автосервис» проводится компанией GROUPAUTO Россия с 2017 года.

Источник:Motor.ru
Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#Россия
#Авторынок