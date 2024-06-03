В России определили лучше автосервисы

Как сообщили Motor.ru, чтобы определить лидеров, были проведены восемь региональных этапов, охвативших Сибирь и Дальний Восток, Урал и Приволжье, Юг и Северо-Кавказ, Центр и Северо-Запад.

В результате лучшим автосервисом была признана компания АМ-Сервис из Новороссийска. Второе и третье места достались фирмам из Ульяновска и Сергиева Посада. Полный список победителей выглядит следующим образом:

Номинация «Лучший механик года»

1 место — Тимур Гайнутдинов, КАН АВТО

2 место — Денис Сабуров Заботливый сервис Луначарского

3 место — Кирилл Тонков, Амкар сервис Сметкина

Номинация «Лучший мастер-консультант года»

1 место — Сергей Мамаев, Автосервис на Дубровской

2 место — Константин Закутний, Автосервис на Дубровской

3 место — Владимир Житенёв, PROмеханика Индустриальная 4Б

Номинация «Лучший руководитель года»

1 место — Алексей Бушаев, Канистра Сервис

2 место — Евгений Залевский, АМ-Сервис Новороссийск Южный

3 место — Виктор Огнев, DEPO service

Номинация «Лучший автосервис года»

1 место — АМ-Сервис Новороссийск Южный

2 место — Канистра Сервис, Ульяновск

3 место — Механикус, Сергиев Посад

«Мы очень рады результатам победителей, но еще больше рады количеству участников конкурса „Лучший автосервис года“ в этом сезоне. Интерес независимых автосервисов России к соревнованию под эгидой GROUPAUTO растет. Значит, растет уровень обслуживания автомобилей, и мы делаем одно большое и полезное дело для всех автовладельцев страны», — комментирует руководитель проекта Владимир Миненко. Ну а сам конкурс «Лучший автосервис» проводится компанией GROUPAUTO Россия с 2017 года.