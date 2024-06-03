В России определили лучше автосервисы

В России определили лучше автосервисыПодведены итоги конкурса «Лучший автосервис 2024», в котором участвовали несколько сотен компаний
30 мая союз поставщиков и дистрибьюторов автозапчастей GROUPAUTO Россия определил лучшие станции техобслуживания автомобилей в 2024 году. Рейтинг составили по итогам конкурса «Лучший автосервис года», в котором участвовали несколько сотен компаний. Награды вручили в четырех номинациях: «Лучший механик», «Лучший мастер-консультант», «Лучший руководитель» и «Лучший автосервис».
Как сообщили Motor.ru, чтобы определить лидеров, были проведены восемь региональных этапов, охвативших Сибирь и Дальний Восток, Урал и Приволжье, Юг и Северо-Кавказ, Центр и Северо-Запад.
В результате лучшим автосервисом была признана компания АМ-Сервис из Новороссийска. Второе и третье места достались фирмам из Ульяновска и Сергиева Посада. Полный список победителей выглядит следующим образом:
Номинация «Лучший механик года»
1 место — Тимур Гайнутдинов, КАН АВТО
2 место — Денис Сабуров Заботливый сервис Луначарского
3 место — Кирилл Тонков, Амкар сервис Сметкина
Номинация «Лучший мастер-консультант года»
1 место — Сергей Мамаев, Автосервис на Дубровской
2 место — Константин Закутний, Автосервис на Дубровской
3 место — Владимир Житенёв, PROмеханика Индустриальная 4Б
Номинация «Лучший руководитель года»
1 место — Алексей Бушаев, Канистра Сервис
2 место — Евгений Залевский, АМ-Сервис Новороссийск Южный
3 место — Виктор Огнев, DEPO service
Номинация «Лучший автосервис года»
1 место — АМ-Сервис Новороссийск Южный
2 место — Канистра Сервис, Ульяновск
3 место — Механикус, Сергиев Посад
«Мы очень рады результатам победителей, но еще больше рады количеству участников конкурса „Лучший автосервис года“ в этом сезоне. Интерес независимых автосервисов России к соревнованию под эгидой GROUPAUTO растет. Значит, растет уровень обслуживания автомобилей, и мы делаем одно большое и полезное дело для всех автовладельцев страны», — комментирует руководитель проекта Владимир Миненко. Ну а сам конкурс «Лучший автосервис» проводится компанией GROUPAUTO Россия с 2017 года.