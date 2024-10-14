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Опубликовано 14 октября 2024, 17:21
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Эксперт назвал самые надежные внедорожники на российском рынке

Японские и китайские модели выделяются своей долговечностью и выносливостью
Эксперт назвал внедорожники, которые славятся длительным сроком службы и минимальными поломками. Чаще всего это модели японских производителей, таких как Toyota и Mitsubishi, а также китайские бренды, которые постепенно укрепляют свои позиции на российском рынке. По данным экспертов, многие автовладельцы в России тратят на обслуживание своих автомобилей от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, что значительно больше, чем несколько лет назад.
Эксперт назвал самые надежные внедорожники на российском рынке
© Toyota
Анастасия Мельник

Эксперт компании Expocar Александр Ковалев рассказал о самых надежных внедорожниках, которые можно назвать «вечными». По его мнению, японские модели, такие как Toyota Sequoia, Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150, выделяются простотой конструкции и выносливой подвеской, что делает их одними из лучших на рынке. Однако при покупке подержанных автомобилей важно учитывать состояние рамы, которая может подвергаться коррозии при недостаточном уходе.

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Еще один пример качественного внедорожника — Mitsubishi Pajero, который также славится своей надежностью и простотой конструкции, но может столкнуться с проблемами коррозии рамы и кузова. В числе надежных автомобилей оказался и китайский Haval H9, доказавший свою стойкость к коррозии и долговечность подвески за 9 лет на российском рынке. Однако у этой модели могут возникать проблемы с электрикой, что требует дополнительного внимания.

Ранее дилеры назвали топ-10 самых надежных подержанных китайских автомобилей на российском рынке. Рейтинг был составлен специалистами компании «Автодом» и опубликован в «Газете.Ru». По мнению экспертов, китайские автомобили в последние годы значительно улучшили качество сборки и сохраняют высокую остаточную стоимость, что делает их выгодным приобретением на вторичном рынке.