Эксперт назвал самые надежные внедорожники на российском рынке

Японские и китайские модели выделяются своей долговечностью и выносливостью

Эксперт назвал внедорожники, которые славятся длительным сроком службы и минимальными поломками. Чаще всего это модели японских производителей, таких как Toyota и Mitsubishi, а также китайские бренды, которые постепенно укрепляют свои позиции на российском рынке. По данным экспертов, многие автовладельцы в России тратят на обслуживание своих автомобилей от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, что значительно больше, чем несколько лет назад.