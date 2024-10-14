Эксперт назвал самые надежные внедорожники на российском рынке

Эксперт назвал самые надежные внедорожники на российском рынкеЯпонские и китайские модели выделяются своей долговечностью и выносливостью
Эксперт компании Expocar Александр Ковалев рассказал о самых надежных внедорожниках, которые можно назвать «вечными». По его мнению, японские модели, такие как Toyota Sequoia, Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150, выделяются простотой конструкции и выносливой подвеской, что делает их одними из лучших на рынке. Однако при покупке подержанных автомобилей важно учитывать состояние рамы, которая может подвергаться коррозии при недостаточном уходе.
Еще один пример качественного внедорожника — Mitsubishi Pajero, который также славится своей надежностью и простотой конструкции, но может столкнуться с проблемами коррозии рамы и кузова. В числе надежных автомобилей оказался и китайский Haval H9, доказавший свою стойкость к коррозии и долговечность подвески за 9 лет на российском рынке. Однако у этой модели могут возникать проблемы с электрикой, что требует дополнительного внимания.
Ранее дилеры назвали топ-10 самых надежных подержанных китайских автомобилей на российском рынке. Рейтинг был составлен специалистами компании «Автодом» и опубликован в «Газете.Ru». По мнению экспертов, китайские автомобили в последние годы значительно улучшили качество сборки и сохраняют высокую остаточную стоимость, что делает их выгодным приобретением на вторичном рынке.