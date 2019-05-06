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16:10

Названы лучшие автомобильные медиасистемы

В пятерку лидеров рейтинга вошли BMW, Ford и Dodge

Медиакомплекс Sync 3 в Lincoln Corsair
Журнал Consumer Reports составил рейтинг качества и удобства информационно-развлекательных систем в различных автомобилях. Для этого сотрудникам издания пришлось опросить 60 тысяч респондентов, из которых только 56 процентов оказались полностью удовлетворены работой медиакомплексов. Лучшей назвали систему IVI в «Теслах»: её работой довольны 86 процентов автовладельцев.

В пятёрку лидеров также вошли BMW (iDrive), причём участники опроса в меньшей степени довольны работой навигации в баварских автомобилях, южнокорейская Genesis (Genesis Display), Ford/Lincoln с системой Sync 3 и модели альянса FCA, оснащённые комплексом Uconnect 4. При этом у последних двух компаний из списка есть проблемы и с воспроизведением музыки, и со звонками через Bluetooth.

Аутсайдерами рейтинга стали Lexus (Remote Touchpad), работой медиасистемы которого довольны лишь 42 процента опрошеных, Honda (HondaLink), Acura (AcuraLink II), Mazda (Mazda Connect) и Alfa Romeo (Alfa Romeo Display). Информационно-развлекательными комплексами в автомобилях этих марок удовлетворены около 50 процентов респондентов.

Consumer Reports также отмечает, что в 2014 году 53 процента проданных в США автомобилей оснащались сенсорными дисплеями, сейчас этот показатель составляет уже 83 процента. Недовольство среди опрошенных вызвало отсутствие физических органов управление, а также наличие трекпадов, которые оказались не очень удобными для повседневного использования. Работой Apple CarPlay довольны 64 процента, Android Auto — 59, а встроенных систем — 58 процентов автовладельцев.

Источник: Consumer Reports
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