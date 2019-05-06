Названы лучшие автомобильные медиасистемы

В пятёрку лидеров также вошли BMW (iDrive), причём участники опроса в меньшей степени довольны работой навигации в баварских автомобилях, южнокорейская Genesis (Genesis Display), Ford/Lincoln с системой Sync 3 и модели альянса FCA, оснащённые комплексом Uconnect 4. При этом у последних двух компаний из списка есть проблемы и с воспроизведением музыки, и со звонками через Bluetooth.
Аутсайдерами рейтинга стали Lexus (Remote Touchpad), работой медиасистемы которого довольны лишь 42 процента опрошеных, Honda (HondaLink), Acura (AcuraLink II), Mazda (Mazda Connect) и Alfa Romeo (Alfa Romeo Display). Информационно-развлекательными комплексами в автомобилях этих марок удовлетворены около 50 процентов респондентов.
Consumer Reports также отмечает, что в 2014 году 53 процента проданных в США автомобилей оснащались сенсорными дисплеями, сейчас этот показатель составляет уже 83 процента. Недовольство среди опрошенных вызвало отсутствие физических органов управление, а также наличие трекпадов, которые оказались не очень удобными для повседневного использования. Работой Apple CarPlay довольны 64 процента, Android Auto — 59, а встроенных систем — 58 процентов автовладельцев.