Названы лучшие автомобильные медиасистемы

В пятёрку лидеров также вошли BMW (iDrive), причём участники опроса в меньшей степени довольны работой навигации в баварских автомобилях, южнокорейская Genesis (Genesis Display), Ford/Lincoln с системой Sync 3 и модели альянса FCA, оснащённые комплексом Uconnect 4. При этом у последних двух компаний из списка есть проблемы и с воспроизведением музыки, и со звонками через Bluetooth.