Лучшие интерьеры 2019 года

Самые крутые автомобильные салоны последних новинок

На автосалоне в Нью-Йорке издательский дом Ward's уже в девятый раз выбрал лучшие автомобильные интерьеры на американском рынке. Традиционно они оцениваются по комфорту, эстетике, эргономике, качеству используемых материалов и подгонке деталей, а также удобству мультимедийных систем и всех функций для водителя и пассажиров. Из 32 претендентов жюри отобрало десятку лучших салонов. Сюда попали самые разные автомобили — купе, седаны и кроссоверы, которые стоят от 20 до 200 тысяч долларов. Из-за такого большого разброса Ward's не присуждает им никаких мест, а все победители располагаются в рейтинге в алфавитном порядке.