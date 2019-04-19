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9:53

Лучшие интерьеры 2019 года

Самые крутые автомобильные салоны последних новинок

На автосалоне в Нью-Йорке издательский дом Ward's уже в девятый раз выбрал лучшие автомобильные интерьеры на американском рынке. Традиционно они оцениваются по комфорту, эстетике, эргономике, качеству используемых материалов и подгонке деталей, а также удобству мультимедийных систем и всех функций для водителя и пассажиров. Из 32 претендентов жюри отобрало десятку лучших салонов. Сюда попали самые разные автомобили — купе, седаны и кроссоверы, которые стоят от 20 до 200 тысяч долларов. Из-за такого большого разброса Ward's не присуждает им никаких мест, а все победители располагаются в рейтинге в алфавитном порядке.

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