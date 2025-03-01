Несостоявшаяся Lada подешевела на 33%: FAW устроил распродажу T77

Несостоявшаяся Lada подешевела на 33%: FAW устроил распродажу T77Китайские кроссоверы предложили с дисконтом почти миллион рублей
В 2023 году FAW Bestune T77 планировали выпускать под брендом Lada: кроссовер X-Cross 5 даже представили официально и добавили на сайт российского автогиганта. Однако в итоге партнёрство АвтоВАЗа и FAW сорвалось, и теперь китайская марка вынуждена продавать автомобили с большим дисконтом.
Самый оснащённый Bestune T77 со скидками стоит 2 076 000 или 2 176 000 рублей в зависимости от года выпуска. Это сравнимо с ценой топовой Lada Vesta SW Cross и существенно дешевле прямых конкурентов: BelGee X70 (от 2,42 миллиона рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2,55 миллиона рублей).
Техника не изменилась. FAW предлагает единственный вариант с 1,5-литровым турбомотором (160 л.с. и 258 Нм), 7-ступенчатым «роботом», передним приводом и полузависимой задней подвеской. В начальной комплектации панорамная крыша с люком, кожаный салон, четыре подушки безопасности, климат- и круиз-контроль, подогрев передних кресел, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином и виртуальная панель приборов.
Распродажа FAW Bestune T77 означает, что цены кроссовера откатили на уровень декабря 2021 года! Тогда модель с «роботом» стоила от 1 923 000 рублей. В 2024 году продажи Bestune в России упали на 14%, и покупателей нашли всего 1222 кроссовера T77. Бестселлером суббренда FAW остаётся бизнес-лифтбек B70.