Несостоявшаяся Lada подешевела на 33%: FAW устроил распродажу T77

Самый оснащённый Bestune T77 со скидками стоит 2 076 000 или 2 176 000 рублей в зависимости от года выпуска. Это сравнимо с ценой топовой Lada Vesta SW Cross и существенно дешевле прямых конкурентов: BelGee X70 (от 2,42 миллиона рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2,55 миллиона рублей).

Техника не изменилась. FAW предлагает единственный вариант с 1,5-литровым турбомотором (160 л.с. и 258 Нм), 7-ступенчатым «роботом», передним приводом и полузависимой задней подвеской. В начальной комплектации панорамная крыша с люком, кожаный салон, четыре подушки безопасности, климат- и круиз-контроль, подогрев передних кресел, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином и виртуальная панель приборов.