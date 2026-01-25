Bestune заявил о закрытии трети дилеров марки за год

Автопроизводитель Bestune официально опроверг распространившуюся на прошлой неделе в СМИ информацию о массовом сокращении дилерской сети бренда. В компании заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

По официальным данным, за 2025 год общее число дилерских центров Bestute действительно сократилось, но не так значительно, как сообщалось. За указанный период было закрыто 34 дилерских центра, в то время как семь новых — открылось.

«То есть в 2025 году было закрыто 34 дилерских центра, а не 54, как было указано в сообщениях в интернете», — подчеркнули в пресс-службе компании Bestune.

