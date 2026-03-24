Без руля и педалей: на курорте «Манжерок» начал работу автобус-шаттл
Салон выполнен из премиальных материалов и оснащен всем необходимым для комфортной поездки пассажиров. Так, в комплектацию включены специальные крепления для горнолыжного снаряжения.
Кроме того, машина укомплектована адаптивным климат-контролем, а также интеллектуальной системой освещения, способной подстраиваться под меняющиеся условия окружающей среды.
Внедрение автономного транспорта поможет повысить безопасность дорожного двиения, увеличить эффективность перевозок и оптимизировать затраты, а также решить проблему дефицита кадров.
