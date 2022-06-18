Администрация Байдена готова ввести в США топливные карты

Администрация Байдена готова ввести в США топливные картыРост цен на горючее вынуждает власти США идти на крайние меры
The Washington Post утверждает, что несколько месяцев назад идея топливных карточек была отвергнута администрацией Байдена, поскольку из-за нехватки чипов в США не смогут быстро выпустить достаточное количество скидочных карт.
У варианта с раздачей топливных карт есть и другие минусы. Чиновники опасаются, что американцы начнут использовать карточки не только для оплаты бензина, а субсидии такого рода спровоцируют ещё большую инфляцию.
Однако оставить проблему без внимания нельзя, ведь разочарование избирателей растёт, и перед осенними выборами в Конгресс администрация Байдена отчаянно пытается предпринять меры, чтобы смягчить последствия роста цен на горючее.
Пока никаких решений не принято, а на минувшей неделе средняя цена галлона (3,785 литра) бензина снизилась до пяти долларов за галлон. Тем не менее за календарный год горючее в США подорожало более чем на 60 процентов, но Байден считает, что случившееся — результат конфликта на Украине.