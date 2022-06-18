Администрация Байдена готова ввести в США топливные карты

У варианта с раздачей топливных карт есть и другие минусы. Чиновники опасаются, что американцы начнут использовать карточки не только для оплаты бензина, а субсидии такого рода спровоцируют ещё большую инфляцию.

Однако оставить проблему без внимания нельзя, ведь разочарование избирателей растёт, и перед осенними выборами в Конгресс администрация Байдена отчаянно пытается предпринять меры, чтобы смягчить последствия роста цен на горючее.