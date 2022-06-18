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Вчера в 22:33
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Администрация Байдена готова ввести в США топливные карты

Рост цен на горючее вынуждает власти США идти на крайние меры
Администрация Байдена готова ввести в США топливные карты, утверждает издание Fox Business. Неназванный представитель Белого дома подтвердил журналистам, что президент Байден готов изучить все варианты и выслушать все идеи, лишь бы помочь снизить цены на бензин для американцев. В теории введение топливных карт позволит властям субсидировать цены на топливо для малоимущих, однако эта мера может спровоцировать ещё большую инфляцию.
Администрация Байдена готова ввести в США топливные карты
© PxHere.com
Сергей Ильин

The Washington Post утверждает, что несколько месяцев назад идея топливных карточек была отвергнута администрацией Байдена, поскольку из-за нехватки чипов в США не смогут быстро выпустить достаточное количество скидочных карт.

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У варианта с раздачей топливных карт есть и другие минусы. Чиновники опасаются, что американцы начнут использовать карточки не только для оплаты бензина, а субсидии такого рода спровоцируют ещё большую инфляцию.

Однако оставить проблему без внимания нельзя, ведь разочарование избирателей растёт, и перед осенними выборами в Конгресс администрация Байдена отчаянно пытается предпринять меры, чтобы смягчить последствия роста цен на горючее.

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Пока никаких решений не принято, а на минувшей неделе средняя цена галлона (3,785 литра) бензина снизилась до пяти долларов за галлон. Тем не менее за календарный год горючее в США подорожало более чем на 60 процентов, но Байден считает, что случившееся — результат конфликта на Украине.

Источник:Fox Business
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#Россия
#США

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