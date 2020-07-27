Посмотрите, как меняют колеса на самом большом в мире тракторе

Big Bud 16V-747 построили в 1977 году в единственном экземпляре. Габариты машины составляют 8200 миллиметров в длину, 6000 миллиметров в ширину и 4200 в высоту. Весит самый большой в мире трактор 45,5 тонны. В движение его приводит 16-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 1100 лошадиных сил.

Покрышки разрабатывались специально для этой модели. Диаметр шин, в которые обули модель 43 года назад, равен 240 сантиметрам. Было создано восемь новых покрышек Goodyear LSW1400 / 30r46, которые являются крупнейшими в мире сельскохозяйственными шинами.