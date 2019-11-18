1000-сильный трактор разогнался до 241 километра в час

Рекорд установил гонщик Гай Мартин, который сидел за рулем и в прошлый раз. Сейчас на аэродроме в Элингтоне ему удалось разогнаться до 241,4 километра в час. В Книгу рекордов, правда, занесли чуть более скромный показатель 217,6 километра в час — по правилам, в зачет идет средняя скорость двух заездов.