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19:33

1000-сильный трактор разогнался до 241 километра в час

Трактор побил собственный рекорд и попал в Книгу Гиннесса

Компания JCB, которая летом сумела разогнать свой трактор Fastrac до 167 километров в час, представила его вторую модификацию. В этот раз производитель побил собственный рекорд, а заодно вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекорд установил гонщик Гай Мартин, который сидел за рулем и в прошлый раз. Сейчас на аэродроме в Элингтоне ему удалось разогнаться до 241,4 километра в час. В Книгу рекордов, правда, занесли чуть более скромный показатель 217,6 километра в час — по правилам, в зачет идет средняя скорость двух заездов.

Чтобы увеличить мощность трактора, инженеры существенно доработали двигатель — его оснастили нагнетателем с электроприводом, давление в турбине повысили на 230 процентов, а также установили топливный насос с давлением 2500 бар. Какую в итоге удалось получить мощность производитель не сообщает, но этот показатель явно превышает прошлые 1014 сил.

Предыдущий рекордный заезд JCB состоялся в конце июня — тогда Мартин разогнал Fastrac до 167 километров в час. Он сумел на 27 километров в час побить показатель Стига, который тот продемонстрировал годом ранее. Но летом попасть в Книгу Гинесса не удалось — представителей попросту не позвали на заезд.

Источник: JCBmachines