Видео: монстр-трак перепрыгивает семь бигфутов и устанавливает рекорд

Рекорд был установлен на этапе в Орландо. Айклбергер сумел превзойти предыдущее достижение, установленное три года назад 11-кратным победителем американских соревнований бигфутов Monster Jam Томом Минтсом. Тогда он перелетел через шесть монстр-траков. Новый рекорд направлен на регистрацию в Книгу рекордов Гиннессса.
Тому Минтсу принадлежит и другое достижение. Несколько лет назад на пятитонном бигфуте он выполнил двойное обратное сальто. Перед этим гонщик успешно выполнил переднее сальто на своем монстр-траке.
В этом ролике можно посмотреть, как не только удержать 4,5-тонный монстр-трак на двух передних колесах в течение 35 секунд, но и проехать на них по небольшой горке.