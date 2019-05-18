Видео: монстр-трак перепрыгивает семь бигфутов и устанавливает рекорд

Тому Минтсу принадлежит и другое достижение. Несколько лет назад на пятитонном бигфуте он выполнил двойное обратное сальто. Перед этим гонщик успешно выполнил переднее сальто на своем монстр-траке.

В этом ролике можно посмотреть, как не только удержать 4,5-тонный монстр-трак на двух передних колесах в течение 35 секунд, но и проехать на них по небольшой горке.