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10:00

Видео: монстр-трак перепрыгивает семь бигфутов и устанавливает рекорд

Гонщик пролетел на 1500-сильном автомобиле 44 метра

Участник американских соревнований бигфутов Monster Jam Колтон Айклбергер установил мировой рекорд. На своем 1500-сильном монстр-траке он пролетел 44 метра, перепрыгнув семь других похожих автомобилей.
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Рекорд был установлен на этапе в Орландо. Айклбергер сумел превзойти предыдущее достижение, установленное три года назад 11-кратным победителем американских соревнований бигфутов Monster Jam Томом Минтсом. Тогда он перелетел через шесть монстр-траков. Новый рекорд направлен на регистрацию в Книгу рекордов Гиннессса.

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Тому Минтсу принадлежит и другое достижение. Несколько лет назад на пятитонном бигфуте он выполнил двойное обратное сальто. Перед этим гонщик успешно выполнил переднее сальто на своем монстр-траке.

В этом ролике можно посмотреть, как не только удержать 4,5-тонный монстр-трак на двух передних колесах в течение 35 секунд, но и проехать на них по небольшой горке.

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