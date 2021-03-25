Lexus отложит выход большого кроссовера LF на два года

Предвестник серийного Lexus LF, концепт-кар LF-1 Limitless, дебютировал на автосалоне в Детройте три года назад. По неофициальным данным, для «товарного» кроссовера предложат 360-сильную гибридную силовую установку на базе мотора V6 объемом 3,5 литра. Топовым двигателем в линейке станет четырехлитровый агрегат V8 мощностью около 400 лошадиных сил, с разработкой которого и возникли трудности.
Кроссовер построят на заднеприводной платформе TNGA-L, у него будет несущий кузов, а габаритная длина составит примерно 5250 миллиметров.
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По слухам, в Lexus также обсуждают перспективы рамного внедорожника, который бы позиционировался на ступень выше LX. Поводом для этого послужили слова главы подразделения Toyota Motor North America Джека Холлиса: он прокомментировал завершение продаж Land Cruiser 200 в США и заявил, что японской марке было бы неразумно полностью уходить с рынка внедорожников в период взрывного роста спроса на SUV. Тогда же он признал, что в линейке Lexus есть место для предложения, аналогичного Land Cruiser, и даже больше.
Рамный внедорожник Lexus может появиться на рынке под индексом LQ — соответствующий товарный знак компания зарегистрировала еще весной 2020 года. Тогда сообщалось, что новинка станет флагманом бренда и ее предложат с моторами мощностью от 420 до 600 лошадиных сил. Называли и предварительную стоимость модели — 80-100 тысяч долларов.