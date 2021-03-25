Lexus отложит выход большого кроссовера LF на два года

Предвестник серийного Lexus LF, концепт-кар LF-1 Limitless, дебютировал на автосалоне в Детройте три года назад. По неофициальным данным, для «товарного» кроссовера предложат 360-сильную гибридную силовую установку на базе мотора V6 объемом 3,5 литра. Топовым двигателем в линейке станет четырехлитровый агрегат V8 мощностью около 400 лошадиных сил, с разработкой которого и возникли трудности.

Кроссовер построят на заднеприводной платформе TNGA-L, у него будет несущий кузов, а габаритная длина составит примерно 5250 миллиметров.