Посмотрите на экстремальный Jeep Wrangler с 37-дюймовыми колесами

По прогнозам RM Sotheby's за автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 21 тысячу километров удастся выручить от 40 до 50 тысяч долларов (от 2,5 до 3,1 миллиона рублей по текущему курсу). Внедорожник находится в небольшом городе Оберне, американского штата Индиана.