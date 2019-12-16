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18:10

Посмотрите на экстремальный Jeep Wrangler с 37-дюймовыми колесами

На аукционе RM Sotheby's пустят с молотка внедорожник после глубокого тюнинга

© RM Sotheby's
Сергей Ильин
Аукционный дом RM Sotheby's готовится к продаже серьезно модернизированного четырехдверного Wrangler предыдущего поколения JK. На автомобиль установили 37-дюймовые внедорожные шины на 22-дюймовых дисках, новый силовой обвес, заменили салон и мультимедийную систему, а также форсировали двигатель.

Внедорожник получил стальные бампера Rock-Slide, мощную лебедку Smittybilt с тяговым усилием 5443 килограмма, контрастные буксирные проушины и набор расширителей колесных арок Bushwacker. Кроме того, лифтованный Jeep оснастили электрическими подножками, заменили дверные ручки и добавили запасное колесо на крышке багажника.

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Фото: RM Sotheby's

В салоне установлены оранжевые кожаные сиденья, специальная информационно-развлекательная система, аудиокомплекс Alpine с усилителем Rockford Fosgate, обтянутый алькантарой руль и пошитый по спецзаказу мягкий верх.

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Фото: RM Sotheby's

О доработках ходовой части и двигателя известно мало: продавец сообщил, что на 3,6-литровый двигатель Pentastar V6 установили нагнетатель Magnuson TVS 1320 и заменили выхлопную систему. Характеристики доработанного внедорожника держатся в секрете.

По прогнозам RM Sotheby's за автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 21 тысячу километров удастся выручить от 40 до 50 тысяч долларов (от 2,5 до 3,1 миллиона рублей по текущему курсу). Внедорожник находится в небольшом городе Оберне, американского штата Индиана.