Джипы Лос-Анджелеса

Самые экстремальные переделки Wrangler

Знаете, что общего у культовых Jeep Wrangler и мотоциклов Harley-Davidson? И те, и другие почти не встречаются в стандартном заводском исполнении. Сами компании предлагают для них бесконечные каталоги аксессуаров и опций. Но это цветочки по сравнению с тем, на что готовы сторонние фирмы. На их счастье, в США существует мода на Wrangler. Переделанные вездеходы выглядят так, будто готовые покорять Марс, но во многих случаях это радикальное позерство — не каждый из них готов хотя бы съехать с асфальта. На автосалоне в Лос-Анджелесе представили достаточно переделок Wrangler, чтобы мы собрали из них отдельную галерею и предложили ее вашему вниманию.