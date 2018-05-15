Мотоциклист, попавший в аварию на 376 км/ч, снова установил рекорд скорости

Зев Эйзенберг, которому принадлежат несколько мировых рекордов скорости на мотоциклах, стал самым быстрым человеком, передвигавшимся на колесном транспортном средстве по песку. Во время мероприятия Straightliners Top Speed, прошедшего на валлийском пляже Pendine Sands, Эйзенберг смог разогнаться на мотоцикле до 324,4 километра в час. Об этом сообщает блог Visor Down.

Зев управлял спортбайком Suzuki Hayabusa, из-за цвета получившего прозвище Green Meanie. Мотоцикл оснащен двигателем объемом 1340 кубических сантиметров, дополненным механическим нагнетателем. Отдача агрегата составляет 355 лошадиных сил вместо 198 для базовой модели.

В 2016 году Эйзенберг попал в серьезную аварию: во время установления нового рекорда он упал с мотоцикла на скорости 376 километров в час. Во время падения перегрузка достигла 25g, а Эйзенберг получил множество переломов.

После интенсивного курса лечения и реабилитация в больнице Лидс Дженерал Инфирмари Эйзенберг снова сел за руль мотоцикла, чтобы год спустя вернуться на аэродром Элвингтон, где произошла авария, чтобы протестировать новый мотоцикл.