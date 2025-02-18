Представлен самый мощный Rolls-Royce в истории

Режим Sport в Black Badge Spectre называется Infinity Mode. Он активируется расположенной на руле кнопкой с символом бесконечности и дает доступ ко всему электрическому «табуну». В этот момент обостряются реакции на нажатие акселератора, а визуально режим Infinity дает о себе знать более ярким свечением шкал приборов. Другое новшество под названием Spirited Mode представляет собой лонч-контроль. Выжав обе педали, можно кратковременно поднять момент до пиковых 1075 Нм и катапультироваться к отметке 60 миль в час (97 км/ч) за 4,1 секунды. Для обычного Spectre заявлены 4,4 секунды, но реальные замеры дают 3,7—3,9.