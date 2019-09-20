DeLorean в редком цвете и с крошечным пробегом пустили с молотка

Автомобиль 1981 года выпуска за все 38 лет проехал всего 9495 километров — из всех «Делореанов», которые дожили до наших дней, у этого экземпляра один из самых маленьких пробегов. Однако несмотря на то, что машина почти не эксплуатировалась, обслуживали ее по высшему уровню.

Только за последний год бывший владелец провел капитальный ремонт всей топливной системы, систем зажигания и охлаждения, заменил все жидкости и датчики, чтобы они работали с более современным оборудованием.