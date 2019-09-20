DeLorean в редком цвете и с крошечным пробегом пустили с молотка

Автомобиль 1981 года выпуска за все 38 лет проехал всего 9495 километров — из всех «Делореанов», которые дожили до наших дней, у этого экземпляра один из самых маленьких пробегов. Однако несмотря на то, что машина почти не эксплуатировалась, обслуживали ее по высшему уровню.
Только за последний год бывший владелец провел капитальный ремонт всей топливной системы, систем зажигания и охлаждения, заменил все жидкости и датчики, чтобы они работали с более современным оборудованием.
Но главный фактор, который повлиял на стоимость, это цвет автомобиля. Это не заводской вариант, а окрашенный бывшим владельцем. Но изначально производитель действительно «выпустил» три цветных машины: с конвейера они сошли в привычном сером цвете, но позднее были окрашены у стороннего подрядчика в черный, красный и желтый.
Их распродали после банкротства компании: красный автомобиль попал в руки мужчины, который не подозревая о его исторической стоимости, просто счистил краску вплоть до металла. Черный автомобиль новый владелец перекрасил в синий цвет, и лишь желтому повезло — его последний раз видели в заводском виде в одном из американских штатов в прошлом году.
В конце августа Багамские острова и некоторые американские штаты накрыл разрушительный ураган «Дориан», которому присвоили пятую, наивысшую степень опасности. Один дилер DeLorean из Флориды в попытке спасти нераспроданные экземпляры арендовал небольшой склад и буквально втиснул туда десятки автомобилей.