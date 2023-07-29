McLaren посвятил особый 765LT Spider Чёрной Мамбе

Суперкар отдаёт дань уважения баскетболисту Коби Брайанту

Придворное ателье McLaren посвятило особый суперкар 765LT Spider Чёрной Мамбе. Специалисты McLaren Special Operations (MSO) регулярно выполняют уникальные заказы для своих клиентов и одной из самых интересных работ британского автопроизводителя стал эксклюзивный McLaren 765LT Spider, который сделали для бизнесмена и гонщика-любителя из США Рафы Мартинеза. Особенностью автомобиля стала его окраска с имитацией рисунка кожи змеи, поскольку посвящён спорткар Чёрной Мамбе — не ядовитой змее, а звезде баскетбола Коби Брайанту.