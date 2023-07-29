McLaren посвятил особый 765LT Spider Чёрной Мамбе

McLaren посвятил особый 765LT Spider Чёрной МамбеСуперкар отдаёт дань уважения баскетболисту Коби Брайанту
Придворное ателье McLaren посвятило особый суперкар 765LT Spider Чёрной Мамбе. Специалисты McLaren Special Operations (MSO) регулярно выполняют уникальные заказы для своих клиентов и одной из самых интересных работ британского автопроизводителя стал эксклюзивный McLaren 765LT Spider, который сделали для бизнесмена и гонщика-любителя из США Рафы Мартинеза. Особенностью автомобиля стала его окраска с имитацией рисунка кожи змеи, поскольку посвящён спорткар Чёрной Мамбе — не ядовитой змее, а звезде баскетбола Коби Брайанту.
Прославленный игрок, символ Национальной баскетбольной ассоциации и команды «Лос-Анджелес Лейкерс» носил прозвище Чёрная Мамба. Баскетболист погиб при крушении вертолёта в 2020 году, но память об игроке жива. Единственный в своём роде McLaren 765LT Spider получил кузов из неокрашенного углеволокна, который украшен ярко-оранжевыми акцентами.
Если присмотреться, можно заметить аккуратный и неброский рисунок, покрывающий всю поверхность кузова — как голый карбон, так и оранжевые элементы — он имитирует узор змеиной кожи. Интерьер также имеет подобные изыски, повторяя заданную кузовом тему оформления.
я выбрал вместо рекламы.
Чёрную отделку дополняют оранжевые акценты, оранжевые градиентные узоры на спинках сидений, а также логотипы Black Mamba на порогах автомобиля. Интерьер отделан алькантарой в сочетании с неокрашенным карбоном. О технических изменениях не сообщается, так что McLaren сохранил стандартный 765-сильный битурбомотор V8 4.0 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и модернизированной подвеской.