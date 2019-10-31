1000-сильный «внедорожник из ада» снимется в кино

По предварительной информации, Dartz Prombron Black Stallion построен на базе Hummer H2. Рубленные кузовные панели выполнены из пластика. Под капотом — 1000-сильный двигатель V8 6.2 Hellcat с механическим нагнетателем. Для отделки салона используется кожа аллигатора и ската. Черепа на лючке топливного бака, капоте и колесах, вероятно, связана с фильмом, где внедорожник должен сыграть одну из ролей.