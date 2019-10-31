Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:03

1000-сильный «внедорожник из ада» снимется в кино

Латвийская Dartz Motorz представила мрачный Prombron Black Stallion

Латвийская компания Dartz Motorz, которая известна как производитель люксовых версий российского внедорожника T-98 «Комбат», представила новый проект под названием Prombron Black Stallion. Автомобиль с декором в виде черепов построен киноподразделением и предназначен для съемов в пока неназванном фильме.

По предварительной информации, Dartz Prombron Black Stallion построен на базе Hummer H2. Рубленные кузовные панели выполнены из пластика. Под капотом — 1000-сильный двигатель V8 6.2 Hellcat с механическим нагнетателем. Для отделки салона используется кожа аллигатора и ската. Черепа на лючке топливного бака, капоте и колесах, вероятно, связана с фильмом, где внедорожник должен сыграть одну из ролей.

>
Reload
1 / 6

Dartz Motorz готова построить Prombron Black Stallion даже по спецзаказу. Правда, для частных машин планируется использовать более современную платформу. Цена такого внедорожника составит около 300 тысяч евро (21,4 миллиона рублей).

По брутальности Dartz Prombron Black Stallion мог бы составить конкуренцию Tank X от калифорнийской фирмы Rezvani. Этот внедорожник построен на стальной раме Jeep Wrangler последнего поколения и оснащен модернизированным двигателем от Dodge Challenger SRT Demon мощностью 1000 лошадиных сил.