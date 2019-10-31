1000-сильный «внедорожник из ада» снимется в кино

По предварительной информации, Dartz Prombron Black Stallion построен на базе Hummer H2. Рубленные кузовные панели выполнены из пластика. Под капотом — 1000-сильный двигатель V8 6.2 Hellcat с механическим нагнетателем. Для отделки салона используется кожа аллигатора и ската. Черепа на лючке топливного бака, капоте и колесах, вероятно, связана с фильмом, где внедорожник должен сыграть одну из ролей.
Dartz Motorz готова построить Prombron Black Stallion даже по спецзаказу. Правда, для частных машин планируется использовать более современную платформу. Цена такого внедорожника составит около 300 тысяч евро (21,4 миллиона рублей).
По брутальности Dartz Prombron Black Stallion мог бы составить конкуренцию Tank X от калифорнийской фирмы Rezvani. Этот внедорожник построен на стальной раме Jeep Wrangler последнего поколения и оснащен модернизированным двигателем от Dodge Challenger SRT Demon мощностью 1000 лошадиных сил.