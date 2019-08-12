Представлен самый мощный серийный внедорожник

Под капотом Tank X установлен 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, заимствованный у Dodge Challenger SRT Demon. Его мощность — более 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента. Базовые варианты модели можно укомплектовать моторами от Wrangler: бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (274 силы), 3.6 V6 (289 сил) и дизелем 3.0 V6. Кроме того, в списке есть 500-сильная «восьмерка» объемом 6,4 литра. Коробки — на выбор «автомат» или «механика».

Серьезные внедорожные возможности «Танка» — заслуга амортизаторов Fox racing (доступны варианты с внутренним перепускным каналом), 37-дюймовых покрышек и мостов Dynatrac с пневматическими блокировками.