Представлен самый мощный серийный внедорожник

Rezvani Tank X построен на стальной раме Jeep Wrangler последнего поколения. Кузов с дизайном как у военного внедорожника полностью оригинальный и не заимствует детали предшественника. По словам главы фирмы Ферриса Резвани, в новой машине они сосредоточились на придании внешнему облику атлетичности, настройках управляемости и подвески, доводке двигателя и роскошной отделке интерьера.
Мощностью в 1014 сил и 1265 Нм момента может похвастаться Jeep Gladiator, доработанный ателье Hennessey. До «сотни» пикап, получивший название Maximus 1000, может разгоняться за четыре секунды.
Под капотом Tank X установлен 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, заимствованный у Dodge Challenger SRT Demon. Его мощность — более 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента. Базовые варианты модели можно укомплектовать моторами от Wrangler: бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (274 силы), 3.6 V6 (289 сил) и дизелем 3.0 V6. Кроме того, в списке есть 500-сильная «восьмерка» объемом 6,4 литра. Коробки — на выбор «автомат» или «механика».
Серьезные внедорожные возможности «Танка» — заслуга амортизаторов Fox racing (доступны варианты с внутренним перепускным каналом), 37-дюймовых покрышек и мостов Dynatrac с пневматическими блокировками.
Внедорожник можно оснастить сиденьями с кожаной обивкой и медиакомплексом с 7,9-дюймовым дисплеем, а также выбрать цвет панели приборов. Для версии Military предлагается система ночного видения с тепловизором, кевларовые кузовные панели, пуленепробиваемые стекла, шины с военным уровнем защиты, самозатягивающийся в случае пробоя топливный бак, усиленная подвеска, проблесковые маячки, дымовая пушка, противогазы и набор первой помощи при гипотермии. Впервые электрические системы автомобиля защищены от скачков напряжения и даже ядерных электромагнитных импульсов системой EMP, эффективность которой превосходит военные стандарты.
Цена базового Rezvani Tank составит 155 тысяч долларов (10,2 миллиона рублей), Military Edition — 295 000 долларов (19,3 миллиона рублей). 1000-сильный «внедорожный суперкар» Tank X обойдется минимум в 349 тысяч долларов (около 23 миллионов рублей).