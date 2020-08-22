Cadillac показал руль новых седанов Blackwing

Однако тизер намекает ещё и на максимальную скорость спортседанов: на шкале электронного спидометра, который, конечно же, размечен в милях в час, можно рассмотреть довольно крупное число 200. В таком случае автомобиль, судя по всему, сможет разгоняться до 321 километра в час — правда, неизвестно, относится ли это к обоим седанам с шильдиком Blackwing, или только к старшему CT5-V. Ему должен достаться 6,2-литровый V8 от модели CTS-V мощностью не менее 659 лошадиных сил, а младший CT4-V будет довольствоваться битурбомотором V6 мощностью более 400 сил.