Кроссоверы назвали вторым по величине источником углекислого газа в мире

По данным UKERC, за последний год рост выбросов CO₂ отмечен лишь в транспортном секторе. Частично это связано с проблемами обезуглероживания тяжелых грузовиков, судов и самолетов, но легковушки, особенно кроссоверы, тоже не становятся «чище». Пока всё внимание было приковано к абстрактной «революции электромобилей», говорится в документе, из вида упустили главное — неконтролируемый рост популярности вседорожников и вообще больших машин. За три года, с 2015 по 2018 год, их доля выросла с 13,5 процента до 21,2.

Тренд не уникален для Великобритании, отмечает UKERC. Международное энергетическое агентство подсчитало, что с 2010 года количество кроссоверов на дорогах увеличилось на 60 процентов. Они являются вторым крупнейшим источником углекислого года после энергетического сектора, обгоняя даже тяжелую промышленность и авиацию. Спрос на большие автомобили саботирует переход к экологически чистому транспорту и должен быть взят под контроль. В то время как продажи в сегменте SUV (вседорожники) превысили 20 процентов, доля батарейных машин (BEV) составляет всего 0,7 процента.