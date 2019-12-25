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13:48

Кроссоверы назвали вторым по величине источником углекислого газа в мире

В Великобритании предложили ограничить продажи вседорожников

© Фото: pixabay.com
Алексей Носаченко
Британский центр энергетических исследований (UKERC) опубликовал ежегодный «Обзор энергетической политики», в котором назвал популярность кроссоверов — одной из главных причин роста уровня выбросов углекислого газа в транспортном секторе. По мнению UKERC, правительству следует принять немедленные меры и ограничить продажи полноразмерных автомобилей.

По данным UKERC, за последний год рост выбросов CO₂ отмечен лишь в транспортном секторе. Частично это связано с проблемами обезуглероживания тяжелых грузовиков, судов и самолетов, но легковушки, особенно кроссоверы, тоже не становятся «чище». Пока всё внимание было приковано к абстрактной «революции электромобилей», говорится в документе, из вида упустили главное — неконтролируемый рост популярности вседорожников и вообще больших машин. За три года, с 2015 по 2018 год, их доля выросла с 13,5 процента до 21,2.

Тренд не уникален для Великобритании, отмечает UKERC. Международное энергетическое агентство подсчитало, что с 2010 года количество кроссоверов на дорогах увеличилось на 60 процентов. Они являются вторым крупнейшим источником углекислого года после энергетического сектора, обгоняя даже тяжелую промышленность и авиацию. Спрос на большие автомобили саботирует переход к экологически чистому транспорту и должен быть взят под контроль. В то время как продажи в сегменте SUV (вседорожники) превысили 20 процентов, доля батарейных машин (BEV) составляет всего 0,7 процента.

Ограничить продажи кроссоверов и больших машин также намерено правительство Франции. Со следующего года в стране изменится налоговое законодательство, и покупателям автомобилей, выбрасывающих более 212 грамм углекислого газа на километр, придется платить 20 000 евро вместо 12 500.