В новом Corvette водитель видит меньше, чем в прежнем

Итак, оказалось, что капот Corvette C8 загораживает водителю дорогу на 4,57 метра перед автомобилем по сравнению с 3,66 метрами для C7. Слепая зона за суперкаром составляет 29,56 метров в новом «Корвете» и 77,11 метра – в прежнем. Хотя вперёд в Corvette C8 водитель видит хуже, чем в С7, у автомобиля нового поколения чуть лучше круговой обзор: 158 градусов спереди и 96 градусов сзади. Для сравнения, у «Корвета» предыдущего поколения это 154 градуса вперёд и 86 градусов назад.