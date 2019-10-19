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12:00

В новом Corvette водитель видит меньше, чем в прежнем

Переход на среднемоторную компоновку значительно ухудшил обзорность с места водителя

Казалось бы, отсутствие двигателя перед водителем должно обеспечить ему более широкий угол зрения, однако в случае с Chevrolet Corvette получилось наоборот.

Журналисты издания Car and Driver выяснили, что у Chevrolet Corvette восьмого поколения существенно ухудшилась обзорность вперёд с водительского места по сравнению с предшественником поколения С7. Это довольно неожиданное открытие, однако, что ещё более странно, результаты измерений показывают, что при этом обзорность назад у нового «Корвета» лучше, чем у прежнего, несмотря на «переехавший» за спинки кресел двигатель V8.

Итак, оказалось, что капот Corvette C8 загораживает водителю дорогу на 4,57 метра перед автомобилем по сравнению с 3,66 метрами для C7. Слепая зона за суперкаром составляет 29,56 метров в новом «Корвете» и 77,11 метра – в прежнем. Хотя вперёд в Corvette C8 водитель видит хуже, чем в С7, у автомобиля нового поколения чуть лучше круговой обзор: 158 градусов спереди и 96 градусов сзади. Для сравнения, у «Корвета» предыдущего поколения это 154 градуса вперёд и 86 градусов назад.