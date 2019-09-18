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14:04

Chevrolet Corvette приспособили для перевозки мебели

Житель Денвера доказал, что на крыше спорткара можно увезти любимый диван

© instagram.com/dropout_c7
На Reddit набрало популярность видео с Chevrolet C7 Corvette Stingray, на крышу которого взгромоздили большой диван, причем видимых креплений не заметно. Можно предположить, что диван удерживается на автомобиле только за счет собственного веса, а значит разгоняться с такой конструкцией весьма опасно.

Оригинальный пост владельца этого Corvette в Instagram сопровождается шуточной подписью: «когда она выгнала тебя из дома, но за этот диван заплатил ты». На другом снимке он также демонстрирует, что автомобиль выдержит даже диван вместе с человеком.

Видео: instagram.com/dropout_c7

Судя по профилю в соцсети, мужчина не первый раз ставит эксперименты над спорткаром. Например, ранее он уже использовал арбуз в качестве селектора коробки передач и открывал бутылку с водой колесом.

В июле этого года был представлен Corvette Stingray следующего, восьмого поколения. Новинку укомплектовали восьмицилиндровым мотором объемом 6,2 литра, который выдает 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой и пакетом Z51 Performance (включает адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, более эффективную систему охлаждения, электронноуправляемую блокировку дифференциала и аэродинамический обвес) спорткар разгоняется с места до «сотни» менее чем за три секунды.

Источник: Reddit