Chevrolet Corvette приспособили для перевозки мебели

В июле этого года был представлен Corvette Stingray следующего, восьмого поколения. Новинку укомплектовали восьмицилиндровым мотором объемом 6,2 литра, который выдает 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой и пакетом Z51 Performance (включает адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, более эффективную систему охлаждения, электронноуправляемую блокировку дифференциала и аэродинамический обвес) спорткар разгоняется с места до «сотни» менее чем за три секунды.