Chevrolet Corvette приспособили для перевозки мебели

Оригинальный пост владельца этого Corvette в Instagram сопровождается шуточной подписью: «когда она выгнала тебя из дома, но за этот диван заплатил ты». На другом снимке он также демонстрирует, что автомобиль выдержит даже диван вместе с человеком.
Видео: instagram.com/dropout_c7
Судя по профилю в соцсети, мужчина не первый раз ставит эксперименты над спорткаром. Например, ранее он уже использовал арбуз в качестве селектора коробки передач и открывал бутылку с водой колесом.
В июле этого года был представлен Corvette Stingray следующего, восьмого поколения. Новинку укомплектовали восьмицилиндровым мотором объемом 6,2 литра, который выдает 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой и пакетом Z51 Performance (включает адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, более эффективную систему охлаждения, электронноуправляемую блокировку дифференциала и аэродинамический обвес) спорткар разгоняется с места до «сотни» менее чем за три секунды.