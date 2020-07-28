Слепой канадец прозрел и сразу купил Chevrolet Corvette

Щикеровски родился с нистагмом – патологией, которая вызывает непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты. Число колебаний доходило до нескольких сотен в минуту, из-за чего канадец не мог сфокусировать взгляд и видел мир размытым. Два года назад он согласился на экспериментальную операцию в Калифорнии, которая восстановила его зрение.

Избавившись от недуга, Щикеровски сразу же получил права, сдав экзамены с первой попытки, и приобрел желтый Chevrolet Corvette C7 Grand Sport. Спорткар делит кузов, подвеску и аэродинамический обвес с трековым Z06 и оснащается 6,8-литровым атмосферным V8 от Stingray, выдающим 466 лошадиных сил.