Слепой канадец прозрел и сразу купил Chevrolet Corvette

Щикеровски родился с нистагмом – патологией, которая вызывает непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты. Число колебаний доходило до нескольких сотен в минуту, из-за чего канадец не мог сфокусировать взгляд и видел мир размытым. Два года назад он согласился на экспериментальную операцию в Калифорнии, которая восстановила его зрение.
Избавившись от недуга, Щикеровски сразу же получил права, сдав экзамены с первой попытки, и приобрел желтый Chevrolet Corvette C7 Grand Sport. Спорткар делит кузов, подвеску и аэродинамический обвес с трековым Z06 и оснащается 6,8-литровым атмосферным V8 от Stingray, выдающим 466 лошадиных сил.
Фото: The Drive
Знакомые пытались отговорить канадца от покупки спорткара, отмечая, что логичнее было бы выбрать недорогой пикап, но Щикеровски был непоколебим. Купив Corvette, он провел всю зиму в гараже: вместе с другом он снял со спорткара кузовные панели и занялся доработкой как внешности, так и «начинки» автомобиля. Самым заметным новшеством стали вертикальные двери а-ля Lamborghini.
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