Слепой автомеханик впервые сел за руль и разогнался до 200 км/ч

Первую поездку на автомобиле Барту Хики, который всегда мечтал самостоятельно проехать за рулем, подарил его сын Брендан. Он договорился с «Мерседесом», который организовал поездку на суперкаре по высохшему озеру Элворд в штате Орегон.
В феврале слепой водитель смог проехать трек Top Gear лучше зрячих. Он показал девятое лучшее время среди всех участников рубрики «Звезда в бюджетном автомобиле». Для заезда использовалось купе Toyota GT86.
В начале этого года слепой водитель за рулем Honda NSX смог разогнаться до 244 километров в час. При этом мировой рекорд среди незрячих водителей составляет 308,78 километра в час.