Слепой автомеханик впервые сел за руль и разогнался до 200 км/ч

В феврале слепой водитель смог проехать трек Top Gear лучше зрячих. Он показал девятое лучшее время среди всех участников рубрики «Звезда в бюджетном автомобиле». Для заезда использовалось купе Toyota GT86.

В начале этого года слепой водитель за рулем Honda NSX смог разогнаться до 244 километров в час. При этом мировой рекорд среди незрячих водителей составляет 308,78 километра в час.