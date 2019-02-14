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16:10

Слепой автомеханик впервые сел за руль и разогнался до 200 км/ч

Сын подарил отцу поездку на суперкаре Mercedes-AMG GT R

Слепой от рождения Барт Хики, который 30 лет проработал автомехаником, впервые сел за руль автомобиля и смог разогнаться до 200 километров в час. Машину, 585-сильное купе AMG GT R, предоставила компания Mercedes-Benz.
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Первую поездку на автомобиле Барту Хики, который всегда мечтал самостоятельно проехать за рулем, подарил его сын Брендан. Он договорился с «Мерседесом», который организовал поездку на суперкаре по высохшему озеру Элворд в штате Орегон.

В феврале слепой водитель смог проехать трек Top Gear лучше зрячих. Он показал девятое лучшее время среди всех участников рубрики «Звезда в бюджетном автомобиле». Для заезда использовалось купе Toyota GT86.

В начале этого года слепой водитель за рулем Honda NSX смог разогнаться до 244 километров в час. При этом мировой рекорд среди незрячих водителей составляет 308,78 километра в час.

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