Штурман проехал легендарный Нюрбургринг с завязанными глазами

Опытный гонщик и инструктор Миша Чарудин последние пять лет работает на Нюрбургринге и, по его словам, в год проходит трассу около 1000 раз. И он доказал, что действительно знает «Северную Петлю» наизусть, проехав ее в роли штурмана с закрытыми глазами.

Разумеется, садиться с завязанными глазами за руль даже для опытного гонщика — огромный риск, особенно на Нордшляйфе. Поэтому Чарудин объединился с еще одним пилотом — тот взял на себя управление автомобилем, а Чарудин выступил в роли штурмана, с поразительной точностью озвучивая каждый маневр.