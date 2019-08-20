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14:09

Штурман проехал легендарный Нюрбургринг с завязанными глазами

Гонщик Миша Чарудин последние пять лет буквально жил на трассе и успел полностью ее изучить

Гонщик и инструктор Миша Чарудин проехал всю Северную петлю Нюрбургринга, одну из самых длинных и опасных трасс в мире, в качестве штурмана с завязанными глазами. За всю поездку он ни разу не ошибся с маневрами.

Опытный гонщик и инструктор Миша Чарудин последние пять лет работает на Нюрбургринге и, по его словам, в год проходит трассу около 1000 раз. И он доказал, что действительно знает «Северную Петлю» наизусть, проехав ее в роли штурмана с закрытыми глазами.

Разумеется, садиться с завязанными глазами за руль даже для опытного гонщика — огромный риск, особенно на Нордшляйфе. Поэтому Чарудин объединился с еще одним пилотом — тот взял на себя управление автомобилем, а Чарудин выступил в роли штурмана, с поразительной точностью озвучивая каждый маневр.

Видео, опубликованное на канале самого Чарудина, длится 12 минут, из них сам заезд занимает около девяти минут. И за все время прохождения трассы штурман ни разу не ошибся, четко говоря пилоту, когда тормозить, к какому краю держаться ближе и как правильно выполнять следующий маневр.