Близнец Toyota Camry седан Lexus IS станет спорткаром

Между тем, минувшей осенью дебютировала обновлённая версия четырехдверки IS, которой слегка подправили внешность, перенастроили рулевое управление и добавили новых функций. При этом были предложены только две модификации — IS 300h и IS 350.

Революции во внешности IS не произошло: седан сохранил крупную решетку радиатора, которая стала еще массивнее, и воздуховоды по бокам. Изменилась форма капота, на который перебрался значок Lexus, ранее располагавшийся посреди решётки.