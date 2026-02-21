Близнец Toyota Camry седан Lexus IS станет спорткаром

Опубликовано 21 февраля 2026, 22:481 мин.
Близнец Toyota Camry седан Lexus IS станет спорткаромВ 2027 году машина откажется от двигателей внутреннего сгорания
Японский седан Lexus IS переживёт масштабное преображение. Модель актуальной генерации выпускается вот уже 13 лет. Но будущий Lexus IS будет совсем другим: он примерит пятидверный кузов, увеличенные габариты, а также чисто электрическую силовую установку отдачей 500 л.с. Всё это позволит модели стать прямым конкурентом популярного американского электрокара Tesla Model 3.
© Lexus
Между тем, минувшей осенью дебютировала обновлённая версия четырехдверки IS, которой слегка подправили внешность, перенастроили рулевое управление и добавили новых функций. При этом были предложены только две модификации — IS 300h и IS 350.
Революции во внешности IS не произошло: седан сохранил крупную решетку радиатора, которая стала еще массивнее, и воздуховоды по бокам. Изменилась форма капота, на который перебрался значок Lexus, ранее располагавшийся посреди решётки.
