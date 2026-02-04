Вне времени: 10 седанов, которые все еще заряжают эмоциями

Первым в списке машин, которые до сих пор вдохновляют своих владельцев, оказался Maserati Quattroporte Trofeo. Это седан для тех, кто хочет произвести сильное впечатление. Интерьер роскошный, с элементами, напоминающими, что эта машина была создана для получения эмоций. Каждая поверхность, каждая деталь напоминает о премиальности.

На втором месте находится Jaguar XJR575. Этот автомобиль не всегда можно увидеть в заголовках новостей, но он тихо занял свою нишу и привлекает тех, кто ценит харизму и хочет быть выше условностей.

Третью строчку занимает Porsche Panamera Turbo S. В то время как большинство роскошных седанов жертвуют управляемостью ради комфорта, Panamera умудряется сочетать оба этих качества с поразительным мастерством. Рулевое управление коммуникативное, а то, как она проезжает повороты, больше напоминает спортивный автомобиль, чем седан.

В топ-10 также вошли Cadillac CTS-V (третье поколение), Audi RS7 (C8), Dodge Charger Hellcat, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Lexus IS 500 F Sport Performance, Mercedes-Benz E55 AMG (W211) и BMW M5 (E39).

