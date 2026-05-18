Опубликовано 18 мая 2026, 17:561 мин.
Блогер заплатит 21 млн рублей за критику концерна BYD
Китайский блогер выплатит концерну BYD 21 млн рублей по делу о клевете. Китайский блогер, ведущий соцсети под никнеймом Long Ge Talks EVs, проиграл судебное разбирательство против концерна BYD. Согласно решению суда, информация, которую распространял автор каналов, была недостоверной, что нанесло автопроизводителю репутационный ущерб.
© BYD
Нынешнее заседание было вторым. До этого судом первой инстанции было принято аналогичное решение, а теперь первоначальный вердикт устоял во время аппеляции.
Ранее блогер поспешил принести извинения концерну BYD, но слова не смогли повлиять на размер штрафа. За клевету осуждённому предстоит заплатить 2 млн юаней (21 млн рублей).
Как сообщают китайские СМИ, в стране возникла напряжённая ситуация между инфлюенсерами и автопроизводителями. Нередко первые готовы критиковать вторых за взятки от компаний-конкурентов.
