Блогер заплатит 21 млн рублей за критику концерна BYD

Нынешнее заседание было вторым. До этого судом первой инстанции было принято аналогичное решение, а теперь первоначальный вердикт устоял во время аппеляции.

Ранее блогер поспешил принести извинения концерну BYD, но слова не смогли повлиять на размер штрафа. За клевету осуждённому предстоит заплатить 2 млн юаней (21 млн рублей).

Как сообщают китайские СМИ, в стране возникла напряжённая ситуация между инфлюенсерами и автопроизводителями. Нередко первые готовы критиковать вторых за взятки от компаний-конкурентов.

