Создатель 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости признан банкротом

Проект постройки сверхзвукового Bloodhound SSC длится уже более 10 лет. В своей последнее версии автомобиль оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. В роли топливного насоса выступает пятилитровый восьмицилиндровый компрессорный двигатель от Jaguar F-Type R. Суммарная отдача силовой установки составляет 135 тысяч лошадиных сил.
В октябре прошлого года Bloodhound SSC совершил пробный заезд по взлетно-посадочной полосе аэропорта в британском Корнуолле. Во время испытаний команда инженеров разогнала автомобиль до 322 километров в час. Следующий этап тестирования должен был пройти на специально подготовленном в южноафриканской пустыне Хаскин Пан треке. Там Bloodhound SSC хотели разогнать до 966 километров в час.
Установить новый абсолютный рекорд скорости Bloodhound Programme собиралась в 2019 году. Для этого ей пришлось бы разогнать автомобиль до более чем 1228 километров в час.