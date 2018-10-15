Создатель 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости признан банкротом

В октябре прошлого года Bloodhound SSC совершил пробный заезд по взлетно-посадочной полосе аэропорта в британском Корнуолле. Во время испытаний команда инженеров разогнала автомобиль до 322 километров в час. Следующий этап тестирования должен был пройти на специально подготовленном в южноафриканской пустыне Хаскин Пан треке. Там Bloodhound SSC хотели разогнать до 966 километров в час.