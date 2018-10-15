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18:07

Создатель 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости признан банкротом

Компания Bloodhound передана под внешнее управление

Компания Bloodhound Programme Ltd., пытавшаяся установить новый мировой рекорд скорости на 135000-сильном Bloodhound SSC, передана под внешнее управление. Фирма больше не может исполнять финансовые обязательства: для выплаты долгов и завершения постройки рекордного автомобиля ей требуется 25 миллионов фунтов стерлингов (2,15 миллиарда рублей).

Проект постройки сверхзвукового Bloodhound SSC длится уже более 10 лет. В своей последнее версии автомобиль оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. В роли топливного насоса выступает пятилитровый восьмицилиндровый компрессорный двигатель от Jaguar F-Type R. Суммарная отдача силовой установки составляет 135 тысяч лошадиных сил.

В октябре прошлого года Bloodhound SSC совершил пробный заезд по взлетно-посадочной полосе аэропорта в британском Корнуолле. Во время испытаний команда инженеров разогнала автомобиль до 322 километров в час. Следующий этап тестирования должен был пройти на специально подготовленном в южноафриканской пустыне Хаскин Пан треке. Там Bloodhound SSC хотели разогнать до 966 километров в час.

Установить новый абсолютный рекорд скорости Bloodhound Programme собиралась в 2019 году. Для этого ей пришлось бы разогнать автомобиль до более чем 1228 километров в час.

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