C 80 до 480 км/ч за 13 секунд: 135000-сильный автомобиль совершил первый заезд в пустыне

Машина имеет пулеобразную форму и достигает в длину 13,5 метра. Она оснащается реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 с гибридным ракетным мотором.

С весны этого года проектом владеет британский бизнесмен Ян Уорхерст, который выкупил его у обанкротившейся Bloodhound Programme Ltd. Ранее он заявлял, что глобальная задача компании не только побить действующий рекорд скорости, установленный Энди Грином на Thrust SSC в 1997 году, но и достичь отметки в 1,6 тысячи километров в час. Однако когда Bloodhound LSR будет способен на такое достижение, пока неизвестно.