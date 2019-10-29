Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:57

C 80 до 480 км/ч за 13 секунд: 135000-сильный автомобиль совершил первый заезд в пустыне

Реактивный Bloodhound LSR испытывают перед рекордным заездом на скорости 1287 километров в час

В пустыне Калахари стартовали испытания машины, претендующей на звание быстрейшей на суше. Bloodhound LSR, в движение который приводят двигатели от истребителя мощностью 135 тысяч лошадиных сил, выехал на тесты на 20-километровой прямой.

В 2020 году команда проекта намерена установить мировой рекорд скорости на суше, разогнав Bloodhound LSR до 1287 километров в час. Однако пока до заветной цифры еще далеко: в ходе испытаний в Калахари пилоту удалось развить 537 километров в час, причем ускорение с 80 до 480 километров в час заняло 13 секунд. Впрочем, на данном этапе испытаний максимальна скорость играет второстепенную роль, куда важнее протестировать аэродинамические характеристики и стабильность автомобиля во время разгона.

Машина имеет пулеобразную форму и достигает в длину 13,5 метра. Она оснащается реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 с гибридным ракетным мотором.

С весны этого года проектом владеет британский бизнесмен Ян Уорхерст, который выкупил его у обанкротившейся Bloodhound Programme Ltd. Ранее он заявлял, что глобальная задача компании не только побить действующий рекорд скорости, установленный Энди Грином на Thrust SSC в 1997 году, но и достичь отметки в 1,6 тысячи километров в час. Однако когда Bloodhound LSR будет способен на такое достижение, пока неизвестно.