C 80 до 480 км/ч за 13 секунд: 135000-сильный автомобиль совершил первый заезд в пустыне

В 2020 году команда проекта намерена установить мировой рекорд скорости на суше, разогнав Bloodhound LSR до 1287 километров в час. Однако пока до заветной цифры еще далеко: в ходе испытаний в Калахари пилоту удалось развить 537 километров в час, причем ускорение с 80 до 480 километров в час заняло 13 секунд. Впрочем, на данном этапе испытаний максимальна скорость играет второстепенную роль, куда важнее протестировать аэродинамические характеристики и стабильность автомобиля во время разгона.
Машина имеет пулеобразную форму и достигает в длину 13,5 метра. Она оснащается реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 с гибридным ракетным мотором.
С весны этого года проектом владеет британский бизнесмен Ян Уорхерст, который выкупил его у обанкротившейся Bloodhound Programme Ltd. Ранее он заявлял, что глобальная задача компании не только побить действующий рекорд скорости, установленный Энди Грином на Thrust SSC в 1997 году, но и достичь отметки в 1,6 тысячи километров в час. Однако когда Bloodhound LSR будет способен на такое достижение, пока неизвестно.