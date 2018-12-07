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19:02

Проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости закрыт

Компания Bloodhound не смогла найти финансирование на продолжение работы

В Великобритании официально закрыли программу по постройке 135000-сильного автомобиля Bloodhound SSC, который должен был установить новый наземный рекорд скорости. Команда разработчиков не смогла найти инвесторов, готовых предоставить 25 миллионов фунтов стерлингов (2,15 миллиарда рублей) для выплаты долгов и завершения разработки машины.

Компания Bloodhound Programme Ltd., занимавшаяся разработкой рекордного автомобиля с 2007 года, в середине октября была признана банкротом и передана под внешнее управление. Развитие программы остановилось из-за недостатка финансирования, вызванного экономической ситуаций вокруг «брексита», а также уходом основных партнеров и спонсоров. Например, среди них были группа Jaguar Land Rover и корпорация Geely.

В своей последней версии Bloodhound SSC – почти восьмитонный автомобиль длиной 13,5 метра – оснащался реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. В роли топливного насоса выступал пятилитровый восьмицилиндровый компрессорный двигатель от Jaguar F-Type R.

В октябре 2017-го машина совершила пробный заезд, разогнавшись до 322 километров в час. Следующим этапом должны были стать испытания в южноафриканской пустыне Хаскин Пан. Там Bloodhound SSC должен был набрать уже 966 километров в час. Для установления рекорда машине необходимо преодолеть отметку 1228 километров в час.

Новый рекорд скорости изначально планировалось установить в 2019 году.

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