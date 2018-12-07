Проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости закрыт

Компания Bloodhound Programme Ltd., занимавшаяся разработкой рекордного автомобиля с 2007 года, в середине октября была признана банкротом и передана под внешнее управление. Развитие программы остановилось из-за недостатка финансирования, вызванного экономической ситуаций вокруг «брексита», а также уходом основных партнеров и спонсоров. Например, среди них были группа Jaguar Land Rover и корпорация Geely.