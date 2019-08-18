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23:59

Власти Катара покрасили проезжую часть в голубой цвет

Необычный эксперимент начался на улицах Дохи — столицы государства

© raya.com
Катарские власти нашли способ борьбы с раскалённым асфальтом — покрытие на центральных улицах Дохи начали красить голубой краской. По мнению инженеров, оригинальный окрас позволит уменьшить испарения, продлить срок службы и снизить температуру дорог на 15-20 градусов.

По сообщению местной газеты «Ар-Райя», идею покрасить асфальт голубой краской катарскому Управлению по проведению общественных работ подсказали японские урбанисты. Пока в яркий колор покрашена только одна улица Абдаллы бен Джасема в самом центре Дохи — вблизи неё нет тени и температура покрытия летом достигала 50 градусов по Цельсию.

Если эксперимент будет признан успешным, голубой цвет асфальта может стать визитной карточкой арабских городов. Впрочем, поспешно красить улицы в Дохе не будут: наблюдения за температурными изменениями яркого дорожного полотна будут вестись полтора года.

Идея красить асфальт на дорогах общего пользования не нова: три года назад власти Исландии добавили оттенков трассам на полуострове Снайфедльснес. Эксперимент в «стране льдов» преследовал другую цель: по мнению орнитологов яркое дорожное полотно могло уберечь от наезда автомобилей редких птиц — полярных крачек.