Власти Катара покрасили проезжую часть в голубой цвет

По сообщению местной газеты «Ар-Райя», идею покрасить асфальт голубой краской катарскому Управлению по проведению общественных работ подсказали японские урбанисты. Пока в яркий колор покрашена только одна улица Абдаллы бен Джасема в самом центре Дохи — вблизи неё нет тени и температура покрытия летом достигала 50 градусов по Цельсию.

Если эксперимент будет признан успешным, голубой цвет асфальта может стать визитной карточкой арабских городов. Впрочем, поспешно красить улицы в Дохе не будут: наблюдения за температурными изменениями яркого дорожного полотна будут вестись полтора года.