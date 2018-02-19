Пилот рассказал о проблемах во время установления рекорда

Пульс

Сбой Bluetooth чуть не испортил рекордный дрифт-заезд BMW M5

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19 февраля 2018

Ошибка в работе Bluetooth могла стоить Йохану Шварцу и седану BMW M5 звания рекордсменов книги Гиннеса по непрерывному дрифту. Во время финальной попытки телефон пилота, который он использовал для связи с командой машины-заправщика, отключился от мультимедийной системы. По словам Шварца, ему пришлось одновременно ехать боком, сбрасывать настройки и заново подключать смартфон, пишет The Verge.

[Тест лучшей BMW M5 со времен E39](https://motor.ru/testdrives/bmwm5.htm)

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

Еще одним инцидентом, который чуть не испортил рекордный заезд, стал выход из строя системы полного привода. После шести часов непрерывной езды она внезапно подключила переднюю ось. Помимо этого, Шварцу приходилось «жонглировать бутылками с водой и закусками», которые находились в машине.

Седан BMW M5 нового поколения проехал в непрерывном дрифте восемь часов. Рекорд был установлен на треке BMW Performance Center в Южной Каролине, США. Всего автомобиль преодолел 374,17 километра, улучшив предыдущее достижение, установленное Toyota GT86, на 209,5 километра.

Седан BMW M5 оснащен 4,4-литровым турбодвигателем V8 мощностью 600 сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с возможностью полного отключения подачи тяги на переднюю ось. «Сотню» седан набирает за 3,4 секунды, а его максимальная скорость превышает 300 километров в час.

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Теги:
BMW5-SeriesM5
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