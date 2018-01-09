Седан установил новый мировой рекорд Гиннесса

Пульс

BMW M5 проехал в непрерывном дрифте 374 километра за восемь часов

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9 января 2018

Седан BMW M5 нового поколения установил новый рекорд Гиннесса – автомобиль проехал в непрерывном дрифте восемь часов. При этом машина не останавливалась на дозаправку – для этого была придумана система быстрой закачки топлива прямо на ходу, способная перекачивать до 70 литров бензина за 50 секунд.

[Тест лучшей BMW M5 со времен E39](https://motor.ru/testdrives/bmwm5.htm)

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

За восемь часов «заряженный» седан проехал более двух тысяч кругов по треку BMW Performance Center в Южной Каролине, США.

Всего автомобиль преодолел 374,17 километра, улучшив предыдущее достижение, установленное Toyota GT86, на 209,5 километра. В прошлом году японское купе преодолело это расстояние в дрифте за пять часов 46 минут.

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Седан BMW M5 комплектуется 4,4-литровым восьмицилиндровым турбодвигателем мощностью 600 сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель оснащена системой полного привода с возможностью отключения передней оси. «Сотню» машина набирает за 3,4 секунды, а ее максимальная скорость превышает 300 километров в час.

В России M5 стоит от 6,7 миллиона рублей.

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