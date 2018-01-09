BMW M5 проехал в непрерывном дрифте 374 километра за восемь часов

Седан BMW M5 нового поколения установил новый рекорд Гиннесса – автомобиль проехал в непрерывном дрифте восемь часов. При этом машина не останавливалась на дозаправку – для этого была придумана система быстрой закачки топлива прямо на ходу, способная перекачивать до 70 литров бензина за 50 секунд.

За восемь часов «заряженный» седан проехал более двух тысяч кругов по треку BMW Performance Center в Южной Каролине, США.

Всего автомобиль преодолел 374,17 километра, улучшив предыдущее достижение, установленное Toyota GT86, на 209,5 километра. В прошлом году японское купе преодолело это расстояние в дрифте за пять часов 46 минут.

Седан BMW M5 комплектуется 4,4-литровым восьмицилиндровым турбодвигателем мощностью 600 сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель оснащена системой полного привода с возможностью отключения передней оси. «Сотню» машина набирает за 3,4 секунды, а ее максимальная скорость превышает 300 километров в час.

В России M5 стоит от 6,7 миллиона рублей.