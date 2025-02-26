В Беларуси начнут выпускать доступный аналог российского Evolute i-Van

Россиянам же Forthing Lingzhi знаком благодаря марке Evolute. На заводе «Моторинвест» в Липецкой области производится электрическая версия этой модели. У Evolute i-Van 122-сильный электромотор на постоянных магнитах и батарея емкостью 67,5 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 400 километров пути. По состоянию на конец февраля i-Van стоит 2 995 000 рублей с учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей.

Электрический вариант рассматривался и для минивэна белорусской марки BMG: в конце прошлого года брестский завод показал прототип минивэна с такой силовой установкой. Однако, по данным издания AV, от электрической модификации предприятие отказалось, сделав ставку на более доступный топливный вариант. Бензиновые автомобили будут выпускаться как в пассажирской версии на семь мест, так и в грузовом исполнении. В дальнейшем модельный ряд BMG расширится, но подробностей об этом пока нет.