В Беларуси начнут выпускать доступный аналог российского Evolute i-Van

В Беларуси начнут выпускать доступный аналог российского Evolute i-VanЭлектрический минивэн «пропишется» на заводе в Бресте под маркой BMG
«Брестмаш», принадлежащий Минскому автомобильному заводу, будет выпускать минивэны под маркой BMG. В Китае у оригинального Forthing Lingzhi есть две топливные версии: одна оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, а вторая — двухлитровым на 133 силы. Коробка передач в обоих случаях механическая.
Россиянам же Forthing Lingzhi знаком благодаря марке Evolute. На заводе «Моторинвест» в Липецкой области производится электрическая версия этой модели. У Evolute i-Van 122-сильный электромотор на постоянных магнитах и батарея емкостью 67,5 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 400 километров пути. По состоянию на конец февраля i-Van стоит 2 995 000 рублей с учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей.
Электрический вариант рассматривался и для минивэна белорусской марки BMG: в конце прошлого года брестский завод показал прототип минивэна с такой силовой установкой. Однако, по данным издания AV, от электрической модификации предприятие отказалось, сделав ставку на более доступный топливный вариант. Бензиновые автомобили будут выпускаться как в пассажирской версии на семь мест, так и в грузовом исполнении. В дальнейшем модельный ряд BMG расширится, но подробностей об этом пока нет.
Между тем под маркой BMG в Республике Беларусь уже выпускают и продают микроавтобусы «ГАЗель NN» и JAC Sunray (Sollers Atlant).