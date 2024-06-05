BMW 1 Series сменил поколение, лишился «механики» и буквы i

Хэтчбек BMW 1 Series остался узнаваемым, получил сдержанную внешность с плавными очертаниями кузова, небольшими фарами и без огромной решетки радиатора, рисунок которой служит отсылкой к концепту i Vision Circular. На корме — «резные» фонари сложной формы, взятые у актуального кроссовера X2. «Копейка» первой избавилась от литеры i, обозначавшей бензиновые версии, и обзавелась опциональной черной крышей.

Компактный хэтчбек стал больше, сохранив прежние пропорции: в длину он подрос на 41 миллиметр, до 4631 миллиметра; ширина составила 1800 миллиметров; а высота — 1459 миллиметров (плюс 25 миллиметров). Колесная база равна 2670 миллиметрам.