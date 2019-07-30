BMW опровергла отказ от преемников X2 и «восьмерки»

Чуть раньше стало известно о планах BMW по отказу от производства наименее популярных и доходных моделей. Так, предполагалось, что продолжения не будет у кабриолета второй серии, «семерки» со стандартной колесной базой, хэтчбека шестой серии GT, а также у родстера Z4, двухдверок 8 серии и кроссовера X2. Эти машины могут убрать из модельного ряда в течение ближайших лет.