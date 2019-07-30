BMW опровергла отказ от преемников X2 и «восьмерки»

Чуть раньше стало известно о планах BMW по отказу от производства наименее популярных и доходных моделей. Так, предполагалось, что продолжения не будет у кабриолета второй серии, «семерки» со стандартной колесной базой, хэтчбека шестой серии GT, а также у родстера Z4, двухдверок 8 серии и кроссовера X2. Эти машины могут убрать из модельного ряда в течение ближайших лет.
Большинство упомянутых моделей — нишевые. Например, европейские продажи Z4 за последние 10 лет сократились с 13 497 штук в 2009 году до 125 экземпляров в 2018-м (за пять месяцев 2019 года реализовано около четырех тысяч Z4). «Восьмерок» в прошлом году было продано 1299, а «шестерок» — 10 703 штуки.
В российском BMW эту информацию опровергают и уверяют, что линейка в ее нынешнем виде сохранится: эффективность на высоком уровне, а разделение затрат на разработку того же Z4 вместе с Toyota позволило обеспечить высокую прибыльность. Однако в мае 2019 года из-за негативного годового прогноза BMW Group объявила об усилении программы Performance > NEXT по сокращению издержек, которая позволит к 2022 году сэкономить 12 миллиардов евро, а финансовый директор Николас Питер заявил, что «поддержание высокого уровня прибыльности имеет решающее значения для компании».
Урезать издержки планируется в том числе отказываясь от наименее доходных моделей и сотрудничая с другими производителями. Кроме того, BMW намерена на треть ускорить процесс разработки новых автомобилей — для этого придется отказаться от прототипирования и перейти к виртуальной симуляции. Это позволит отказаться от постройки 2500 дорогостоящих прототипов к 2024 году.