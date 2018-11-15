Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров

Седан BMW 330e оборудован системой усиления звука в салоне, а также функцией звукового оповещения пешеход при движении автомобиля на электротяге. Для гибрида доступно все то же оснащение, что и для обычных «трешек»: адаптивная M подвеска, рулевое управление с переменным передаточным отношением, M-тормоза и расширенный перечень электронных систем безопасности. В стандартное оснащение 330е входит автономный отопитель/охладитель салона.

Рыночный дебют подключаемого гибрида запланирован на лето следующего года.