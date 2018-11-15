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18:19

Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров

Немецкий производитель представил модификацию 330e

Компания BMW представила подключаемый гибрид 330e. Седан оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором и электроприводом eDrive последнего поколения. По сравнению с предшественником запас хода машины на электротяге вырос на 50 процентов, до 60 километров, а заявленный расход топлива в смешанном цикле сократился до 1,7 литра на 100 километров пути.

Отдача «турбочетверки» на BMW 330e составляет 184 силы. Интегрированный в восьмидиапазонный «автомат» электромотор выдает 68 сил. Суммарная отдача гибридной силовой установки — 252 силы и 420 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час BMW 330e разгоняется за шесть секунд ровно. Максимальная скорость — 230 километров в час — в электрическом режиме уменьшается до 140 километров в час.

В режиме Sport активируется функция XtraBoost, повышающая отдачу на 41 силу. Она работает даже при минимальном уровне зарядки батареи (блок аккумулятор емкостью 12 киловатт-часов размещен под задними сиденьями) и кикдауне. Кроме того, для гибрида в BMW подготовили особые настройки отклика электронной педали газа и специфический алгоритм работы коробки передач.

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Седан BMW 330e оборудован системой усиления звука в салоне, а также функцией звукового оповещения пешеход при движении автомобиля на электротяге. Для гибрида доступно все то же оснащение, что и для обычных «трешек»: адаптивная M подвеска, рулевое управление с переменным передаточным отношением, M-тормоза и расширенный перечень электронных систем безопасности. В стандартное оснащение 330е входит автономный отопитель/охладитель салона.

Рыночный дебют подключаемого гибрида запланирован на лето следующего года.

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