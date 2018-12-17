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11:52

В Южной Африке восстановят первую неофициальную M-модель BMW

Сотрудники завода Росслин отреставрируют редкий 530 MLE

Южноафриканское подразделение BMW займется восстановлением первой неофициальной M-модели баварской марки — 530 MLE (Motorsport Limited Edition). В 70-х годах BMW Motorsport выпустило ограниченную партию таких машин для омологация «пятерки» в соответствии с требованиями местной гоночной серии.

BMW 530 MLE — эксклюзивная модель для рынка Южной Африки. В 1976 году с конвейера завода Росслин сошли 110 автомобилей Type 1, а годом позже на предприятии собрали 117 экземпляров 530 MLE Type 2. Особые «пятерки» оснащались модифицированной трехлитровой рядной «шестеркой», отдача которой составляла 200 лошадиных сил и 277 Нм крутящего момента, и пятиступенчатой «механикой». С места до «сотни» BMW 530 MLE разгонялся за 9,3 секунды, а максимальная скорость машины составляла 208 километров в час.

От обычных «пятерок» MLE-версия отличалась передним и задним спойлерами из стекловолокна, некоторыми кузовными панелями из алюминия, более тонкими стеклами, массивными стабилизаторами и жесткими пружинами. В салоне машин были установлены спортивные кресла, трехспицевый руль и перфорированные педали.

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Автомобиль для восстановления сотрудники BMW South Africa искали несколько лет. Недавно они купили 100-й экземпляр 530 MLE с номером шасси «770100», для работы над которым привлекут сотрудников, строивших оригинальные машины в 70-х.

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