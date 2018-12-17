В Южной Африке восстановят первую неофициальную M-модель BMW

BMW 530 MLE — эксклюзивная модель для рынка Южной Африки. В 1976 году с конвейера завода Росслин сошли 110 автомобилей Type 1, а годом позже на предприятии собрали 117 экземпляров 530 MLE Type 2. Особые «пятерки» оснащались модифицированной трехлитровой рядной «шестеркой», отдача которой составляла 200 лошадиных сил и 277 Нм крутящего момента, и пятиступенчатой «механикой». С места до «сотни» BMW 530 MLE разгонялся за 9,3 секунды, а максимальная скорость машины составляла 208 километров в час.