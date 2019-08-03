BMW 7-й серии перейдёт на электротягу

Как утверждает BMW Blog, ссылаясь на собственные источники среди специалистов баварской марки, следующее поколение «семёрки» впервые в истории предложит клиентам полностью электрическую модификацию. Её разработка уже идёт полным ходом: автомобиль будет называться i7 и выйдет на рынок в конце 2021 или начале 2022 года. Ожидается, что мощность электрической силовой установки флагманского седана БМВ составит не менее 650 лошадиных сил.
Ёмкость аккумуляторной батареи i7, по предварительным данным, будет варьироваться от 80 до 120 киловатт-часов, что может обеспечить электромобилю BMW весьма впечатляющий запас хода на одной зарядке – до 700 километров. Что касается двигателей внутреннего сгорания, то ожидается, что 7-я серия в новом поколении лишится многолитровых агрегатов V8 и V12, сохранив лишь рядную «шестёрку» в различных вариациях – в том числе как подключаемый гибрид.