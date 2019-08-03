BMW 7-й серии перейдёт на электротягу

Ёмкость аккумуляторной батареи i7, по предварительным данным, будет варьироваться от 80 до 120 киловатт-часов, что может обеспечить электромобилю BMW весьма впечатляющий запас хода на одной зарядке – до 700 километров. Что касается двигателей внутреннего сгорания, то ожидается, что 7-я серия в новом поколении лишится многолитровых агрегатов V8 и V12, сохранив лишь рядную «шестёрку» в различных вариациях – в том числе как подключаемый гибрид.